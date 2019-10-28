演員郭書瑤（瑤瑤）在國片《傻傻愛你，傻傻愛我》不計形象扮演落魄不堪的援交少女，片中為了接客更得Cosplay成美人魚。劇組美術團隊事前準備了各式假髮讓瑤瑤試戴，沒想到導演藍正龍竟然一時玩興大發，拿起最搶眼的粉紅色長假髮戴在頭上，還任由髮型師為幫他梳上兩尾辮子，笑果十足，翻轉他平日的酷哥形象，難得搞笑竟展現高深功力，讓全場爆笑到不行。

郭書瑤在片中扮演美人魚。（華映娛樂提供）

有趣的是，由於假髮在藍正龍頭上的效果太突出，連同場試裝的恬妞都被吸引過來找他合照，瑤瑤也覺得導演濃眉大眼，戴上假髮的效果不比她差，最後瑤瑤也身著該套人魚裝和導演「比美」，讓這場戲增添不少張力。

恬妞與藍正龍合影。（華映娛樂提供）

藍正龍表示在拍攝前，並沒有特別準備導演的功課，只是每天晚上都要看自己最愛的漫畫《灌籃高手》，他說：「這是我很喜歡的作品，漫畫翻快一點就是動畫，拍戲也是一樣，我看著看著就會想如何好好處理好鏡頭，堆疊起來就是一個故事」。籌拍過程他總告訴自己不能害怕、不可以放棄，他笑著坦言：「痛苦指數真的很高，所以殺青那天，我真的非常感謝老天爺」。該片下月1日上映。

(中時 )