蘇宗怡主持TVBS《地球黃金線》，28日歡慶開播2000集，她從新聞主播轉為節目主持人，透露擔任主播時期，大家認為自己比較嚴肅，「透過節目主持，終於有機會釋放本性，可以邊做節目邊學習、邊入坑，收穫很多。」因節目深受歡迎，她無論素顏在健身房運動，或逛書店搭手扶梯，經常被熱情粉絲認出，甚至高喊，「我每天都有鎖定《地球黃金線》。」面對這種當街示愛，她坦承非常開心。

蘇宗怡歡慶《地球黃金線》2000集。（TVBS提供）

愛車的蘇宗怡連去德國玩，都安排參觀BMW和保時捷博物館的行程，連第一次去日本自助旅行，都在當地積極尋找重機安全帽，私下更是看遍所有車評影片做功課，愛車的心早已融入生活日常。在錄影現場，蘇宗怡更開來自己的愛車VW Golf GTI，雖已開了兩年，但車況如新，她透露長久深受老公愛車的影響，自己停車時都會小心注意不刮傷車，除固定洗車，車內就算飲食也貫徹食物殘渣絕不落地的原則。

蘇宗怡甜笑解釋：「先生就是我的老師，所以他說什麼，我就會做什麼。」她目前的愛車有改裝輪框，4個輪框分別是老公去年送的生日禮物，她相當喜歡。

(中時 )