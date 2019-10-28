美國國防高層官員近期頻頻會見科技業者，鼓勵美科技業在國內重建半導體生產線，以避免台積電因政治因素被迫切斷對美晶片供應，導致影響美國國防與軍事安全。

據《紐約時報》報導，五角大廈官員近期一直在私下會見高科技產業高管，主要目的是為應對一個重大問題：如何在未來確保先進電腦晶片的供應，從而維持美國的軍事優勢。其中有些會談甚至早在川普上任前就開始，近期則因美中關係緊張而有更高緊迫性。

參與這類會談的匿名人士表示，會談的起因是五角大廈發現美軍越來越依賴在境外製造的晶片，特別是在台灣地區製造的晶片。而其中在商業晶片領域地位舉足輕重的台積電公司，其生產晶片可用於航太、衛星、無人機和無線通訊等領域。知情人士稱，由於過去數月香港情勢動盪，五角大廈官員和晶片製造商都擔心台灣供應商可能被迫限制或切斷晶片供應。

台積電董事長劉德音對《紐約時報》表示，他最近與美商務部討論了在美新建工廠事宜。現在主要障礙是資金，需要大量補貼，因為在美國運營成本遠超台灣。

報導說，美國防部的擔憂由來已久，美國以前在先進武器中只使用國產電子元件，但近十幾年來晶片的產線早已轉移至國外，許多人擔心一旦發生政治或軍事危機，晶片的供應會被迫中斷。近年特殊元件的重要性快速增加，例如F-35戰機上極為重要的程式設計晶片是由矽谷賽靈思公司(Xilinx)研發，但其生產製造主要都在台灣。另外還有一些5G通訊用的無線基帶處理器，其製造技術都掌握在台積電手裡。

報導表示，美國防部負責研究與工程的副助理部長麗莎．波特(Lisa Porter)曾公開指出，這些技術能力是美國防部必須掌握的，才能確保關鍵零件製造與供應鏈的安全，她的講話也在晶片製造商中廣為流傳。

除了重建相關的半導體生產線之外，五角大廈還出次協助廠商改善技術與提高產能，同時為他們建立起安保和雇員背景調查機制，以及新的技術防護措施，以保障敏感晶片設計機密不會外洩。

報導表示，台積電是全球晶圓代工龍頭，近年在縮小晶片電路以增強性能的技術上領先英特爾。生產製造優勢讓它成為諸如蘋果、高通和英偉達等大型美國晶片設計公司的代工廠，而這些公司的晶片在國防和民用方面的重要性與日俱增。

近年來中國大陸的晶片技術創新有長足進步，而這些大陸新晶片的開發者如華為公司，在晶片生產上與美國一樣都得依賴台積電。最近在矽谷舉行的半導體行業資深人士會議上，許多人對過度依賴台積電的擔憂顯而易見。他們說，「當中國軍隊向台灣推進時會發生什麼？台積電將會怎樣？」「如何能擺脫這種困境？」

報導說，雖然有專家組建議聯邦政府對美國晶片生產進行補貼，但是這類先進工廠的成本可能高達150億美元，加上運營、技術與供應鏈等經常性成本，補貼的難題超乎想像。

台積電的劉德音表示，沒必要擔心台灣能否保持自治地位。他說，他正在權衡在美國新建一家工廠的利弊，不過現在做出決定還為時過早。「我們希望做對客戶最有利的事情，幫助他們提高競爭力，同時顧及國家安全問題。」

(中時電子報)