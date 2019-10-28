28日中華隊與味全龍熱身賽中，劉致榮支援龍隊擔任關門投手，對張志豪飆出全場最快157公里火球並送出三振，賽後張志豪爽快認為這樣得對決很舒服，並看好劉致榮未來球速能更快。

20歲大學生投手劉致榮今年在梅花旗飆出158公里火球一戰成名，加入世界12強賽中華隊後再展球速。9局下半劉致榮在突破僵局制時登板，雖先被朱育賢敲出清壘的二壘安打掉分，不過接下來回穩後速球狂飆，對張志豪、王勝偉送出三振成功關門，助龍隊以8比5贏球。

賽後被157公里速球三振的張志豪認為能對決這麼有水準的球「很舒服」，尤其認為劉致榮能在投手丘這麼低的桃園球場，還能丟出尾勁往上揚的球很不容易，「看他丟球很輕鬆，未來有可能會更快，相信在洲際球場(12強賽)會丟得更有水準，他很有實力。」

此外在現場看劉致榮的總教練洪一中也對他讚譽有加，「劉致榮球真的快，看起來控球不差，跟預期差不多，主要是能投得進去。」

(中時電子報)