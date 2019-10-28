演員邱志宇、張詩盈憑導演陳敏郎新片《我的靈魂是愛做的》分別入圍金馬獎最佳新演員和最佳女配角，談到拍片過程，邱志宇印象深刻一場戲，他到醫院檢驗愛滋，結果導演找來真的醫生客串，原以為只是做做樣子拍攝，沒想到對方真的在他手指扎針驗血、現場檢測結果，讓他當場傻眼直呼：「萬一我真的有愛滋怎麼辦！」

邱志宇片中飾演愛上有婦之夫的同志，有多場親密裸露床戲。他透露表現親密很容易，但全裸則是一大挑戰。剛開拍會在私密處帶「寶貝套」當防護措施，竟被導演陳敏郎大罵：「不能全裸演出嗎？要毀了我90分鐘的電影嗎？」邱志宇一怒之下，當場撕掉防護措施，為戲全裸上陣演出。邱志宇補充，最初不願全裸演出，「怕大家都只注意我的下半身」，但最後被陳敏郎的專業拍片建議說服。

邱志宇、張詩盈在電影有精彩對手戲。（海鵬影業提供）

時隔9年再度入圍金馬獎最佳女配角的張詩盈，她片中飾演老公有「小王」的傳統女性，在片中忍氣吞聲，不過現實生活若碰到老公有外遇對象，她會毫不猶豫退出。她演出該片時曾問過老公若遇到小王怎麼辦，老公則打包票發誓「絕對不可能」，讓她笑著說：說：「我很信任我老公」。39歲的張詩盈在片中汲汲營營想要孩子，戲外她也懷上第2胎，屆時將挺9個月大孕肚走上金馬紅毯。《我的靈魂是愛做的》於12月6日上映。

(中時 )