《陽光普照》入圍金馬最佳劇情長片、男女主角等11項大獎，今在信義威秀舉辦首映，入圍男配角的劉冠廷，今年首度扛起典禮的紅毯星光大道主持，與第10度主持紅毯的楊千霈搭擋，即使進入電影宣傳期，他仍抽空看完近全部入圍片，笑說：「一則以憂，一則以喜啊，一方面不想辜負期望，所以壓力很大。另一方面可以將心神分散，不會全部把心情放在得獎與否」。劉冠廷表示當初接到邀請受寵若驚，想說是不是在開玩笑，「後來覺得機會很難得，搞不好以後再也不會遇到」，於是硬著頭皮接下重責大任。

《陽光普照》首映會，演員許光漢（左起）、陳以文、巫建和、柯淑勤在片中飾演一家人。（盧禕祺攝）

他在《陽光普照》一改過去陽光形象，演出砍人入獄的台客流氓，他事前研究不少真實社會事件，也詮釋出陰狠暴戾之氣，但他私下很少動怒、待人處事很隨和，唯獨自己重視的人被欺負，他就會受不了。過去曾因為網路酸民無差別的謾罵，他有感而發：「過去曾看網友說自己『假鬼假怪』，那陣子大受影響，變得過度擔心自己的表現，講話也變得很謹慎」，但他現在懂得遠離社群網站，專心做好自己份內的事情。

片中飾演父子的陳以文與巫建和精湛演技雙雙入圍本屆金馬影帝，一場在超商外父子破冰的戲，兩人台詞不多卻張力十足，巫建和表示：「那場戲是我真正覺得自己真的接近了角色『阿和』，就像打通任督二脈一樣。」兩人擦出的火花不僅逼哭觀眾，更有影迷驚嘆：「陳以文的細微表情層次豐富，他連眼瞼抽動都很有戲。」而片中飾演大兒子的許光漢更透露這是他從影以來最困難的角色，他說：「這是我第一次連休息的時候，都讓自己保持在角色的情感狀態，我怕抽離了就再也回不去了。」他在片中內斂溫暖的演出收服所有觀眾，更被評為是本屆金馬最大遺珠。

《陽光普照》首映會。（盧禕祺攝）

此外，飾演父親的陳以文表示片中的父親認為自己是讓這個家庭變好的唯一人選，「當家庭崩毀，他會覺得是其他人的錯，最終才認清原來把所有人都推開的人是他自己。」《陽光普照》拍出現代家庭關係的疏離，讓觀眾從電影中彷彿看見了自己，也喚起人們心裡對家人之間最純粹的愛。

今晚《陽光普照》首映會，演員巫建和、許光漢、劉冠廷、柯淑勤、陳以文、吳岱凌、施名帥、王可元、林志儒出席，導演鍾孟宏與監製葉如芬攜電影配樂林生祥與盧律銘也到場共襄盛舉。歌手蔡旻佑、魏如昀、藝人Janet，以及演員林予晞、孫可芳、劉香慈、朱芷瑩、姚淳耀與黃尚禾等人也現身支持，現場星光閃耀。

該片將於下月1日上映，為回饋《陽光普照》廣大影迷支持，鍾孟宏導演將在11月2、3日的下午一點十分於光點華山電影館各舉辦一場《陽光普照》放映暨導演講堂，這也是導演首度舉辦講座活動，將於電影放映後與粉絲面對面聊電影，詳請請洽光點華山電影館官網。

(中時 )