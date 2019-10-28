新北市金山區為讓民眾了解核災事故發生時應如何面對狀況，快速逃生，於10月16日起接連辦理5場「108年度核子事故區域民眾防護行動逐里宣導暨疏散演練」，區公所今年採互動式宣導，取代以往單方面授課，講師與民眾利用問與答方式互動，讓民眾對演練「更有感」。5場活動累積共640位民眾參與演練，反應相當熱烈。

金山區區長陳國欽說，為使區內民眾更瞭解防護行動流程以及疏散作業集結點、防護站與收容所等規劃情形，今年於三界、六股、兩湖、永興及萬壽等5里辦理演練，演練前藉互動式宣導提升民眾學習專注力，演練時模擬核子事故發生情境，讓參演民眾在逼真的演練中，培養冷靜面對的應變能力。

金山區公所表示，今年共640位民眾及5位里長參與演練，演練地點在各里疏散集結點或市民活動中心辦理；本次演練除金山區公所外，市府警察局金山分局、市府消防局金山分隊、市府衛生局金山區衛生所等機關亦共同參與，讓參演民眾體驗當核子事故發生，啟動防護行動的臨場感。

新北市政府消防局指出，本次宣導目的要傳達民眾正確核子事故防護知識與認知；演練目的要讓民眾更清楚瞭解子事故發生時，應如何配合政府採取應變措施，減少災害損失；在演練過程中，參演機關可重複檢視驗證相關應變程序是否完善，當核子事故發生時，才能有效因應，確保民眾生命財產安全。

(中時 )