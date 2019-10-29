許多男人會花錢解決生理需求嫖女人，就有一名網友好奇的在PPT發文詢問：「喜歡嫖妓玩女人的都是怎麼的人？」，此貼文掀起網友熱議，還釣出老司機的「城市叢林法則」，讓網友想拜師詢問：「有缺徒弟嗎？」

原ＰＯ發文表示，有生理需求的人就算是單身，也可靠自己解決（DIY），不解為何許常到各大茶莊喝茶、樓鳳吃魚（指應召色情場所），好像不享用女體就會渾身不對勁，才會詢問：「怎樣的男人喜歡在外面嫖妓玩女人？」。

此文一出吸引網友紛紛留言：「大多會去玩女人、嫖妓！通常不是老婆不溫暖、就是沒有交往對象的人！」、「錢太多！沒有地方花的」、「志願役！被關在軍中太久了」、「老婆不溫暖的人」。

一名老司機則神解表示，有些人主要是在訓練自己的「手挽能力」，這些人不會直接去炮房，而是去酒店、按摩院，想用三寸不爛之舌，挑透女性幫他上膛，就像獅子在尋找獵物一般「這正是男人內心中野獸的本性，更是城市叢林法則。」

其他網友看到此言論大讚「不愧是老司機」、「有花名冊！分享一下」、「太強了！該言論深入我心了」。甚至有網友回應：「有缺徒弟嗎？」

(中時電子報)