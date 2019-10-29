拚奧運資格 12強棒球賽中華隊最大對手是…

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(馬樹立攝)

2019年度最頂級的棒球國際賽事就是「世界12強棒球錦標賽」(WBSC Premier12)，也是攸關2020年東京奧運棒球參賽資格的重要賽事，即將在11/2開打，有預賽、複賽及決賽3個階段，場場精彩，台灣運彩也會開盤提供投注。

世界12強棒球錦標賽分組情形與賽程。(台灣運彩提供)

「世界12強棒球錦標賽」每4年舉辦1次，由世界排名前12的國家參賽，首屆2015年舉辦，今年(2019)是第2屆比賽，預賽分A、B、C 3組，每組4隊，採單循環賽制共18場，各組比賽日期、地點及隊伍分別為：A組11/2～5在墨西哥舉行，隊伍有世界排名第2的美國、排名第6的墨西哥、第8的荷蘭及第12的多明尼加；B組11/5～7在台灣舉行，隊伍有世界排名第1的日本、第4的中華台北、第9的委內瑞拉及第11的波多黎各； C組11/6～8在南韓舉行，隊伍有世界排名第3的南韓、第5的古巴、第7的澳洲及第10的加拿大；預賽每組的前2名（共6隊）將晉級複賽，採超級循環賽制共12場，11/11～16在日本舉行；複賽的前4名晉級決賽，1、2名打冠軍戰，3、4名打季軍戰，共2場，11/17在東京舉行。最終「亞洲/大洋洲（日本除外）排名最高」以及「美洲排名最高」的2支隊伍取得2020年東京奧運參賽資格。

運彩正舉辦百萬現金大放送抽獎活動。(台灣運彩提供)

也就是說中華隊要進軍2020東京奧運在「世界12強棒球錦標賽」的成績必須是「亞洲/大洋洲（日本除外）排名最高」，也就是要高於南韓及澳洲，大家在關心中華隊表現的同時可以買張運彩支持喜歡的球隊，目前也正值「百萬現金大FUN送－買運彩 抽現金 真金彩」的活動期間，您還有機會可以抱回10萬元現金好禮。

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(中時電子報)