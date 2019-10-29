一名火辣的女子忘我的在車展上賣力的呈現自己最突出的一面，連雙峰的至高點也大方的露出，讓在場民眾與網友相當傻眼，紛紛撻伐她「寡廉鮮恥」，不過罵歸罵，在場民眾仍不忘拍攝上傳，吸引許多網友關注與討論。

一名火辣的女子忘我的在車展上賣力的呈現自己最突出的一面，連雙峰的至高點也大方的露出。(翻攝自臉書)

中國報報導，這名女子被認為是汽車公司請來的女車模，對此汽車公司否認這名女子是自己聘來展場的，汽車公司表示，這名女子在民眾參觀汽車展覽時，突然闖進去對著車子搔首弄姿，做出性感的姿勢讓人拍照，當時現場的保全人員曾要求女子離開車子，並要求她不能將露點的照片上傳到網路上，但會場上的民眾早已拍好拍滿上傳到網路了。

這名女子也在自己的社群軟體上發布該車展拍下的影片，並PO文表示，今天就露出這麼「一點點」就這麼火熱了...感覺她相當得意。據悉，這名女模1995年出生，居住在胡志明市，經常發布許多火辣的自拍照與影片，擁有許多粉絲。

(中時電子報)