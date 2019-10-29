寇世勳、沈海蓉。(本報系資料照)

『一剪梅』第1集（寇世勳 馬之秦 沈海蓉 李烈龐祥麟張晨光）_1984年

35年前，由寇世勳、沈海蓉主演中視8點檔《一剪梅》在台灣播出造成轟動，兩人在劇中刻骨銘心的糾心悲戀，加上費玉清緩緩道來的動人歌聲，讓無數觀眾忍不住心酸灑一掬同情之淚。外型清麗的沈海蓉，當年演活《一剪梅》中的苦情女主沈心慈爆紅，然而她戲如人生，在當紅時期不顧眾人反對，嫁給了有「本土劇一哥」之稱的陳震雷，更是跌破眾人眼鏡。

昔日的中視當家花旦沈海蓉，人生之路並不順遂，出身於梨園世家的她，專攻刀馬旦行當，身手不凡，卻在演完《一剪梅》爆紅後，在下部戲發生吊鋼絲意外摔成重傷，休養了一年才復出。

之後，她更不顧天下人的反對，堅持嫁給當時有本土一哥之稱的「阿郎」陳震雷，無奈兩人出身背景完全不同，價值觀更是天差地遠，最終這段婚姻僅維持了短短2年多，就在她生下女兒的3個月後宣告破局。

離婚後的陳震雷，由於長期酗酒，於1994年肝癌病逝台大醫院，他臨終前對沈海蓉母女念念不忘想見最後一面，最終也沒有實現。

沈海蓉如今享受退休生活。(本報系資料照)

不過沈海蓉分手不出惡言，即便在20多年後接受媒體專訪，又被問起了與前夫的一段婚姻，她仍堅持不說過世的人不是，只稱當時自己應該是昏頭了，若是時光倒流，應如甄妮、張艾嘉般當個新時代女性。

雖然沈海蓉曾因為想陪著女兒成長，淡出演藝圈一段時間，休息這段時間，她不僅成為紙雕達人、開幼稚園，還拿到國際企管碩士，生活多彩多姿；復出後戲約不斷，今年與蕭敬騰演出電視劇《魂囚西門》才播畢，演出Netflix《罪夢者》也將上映，現年60歲的她，很享受屬於自己的退休生活。

中視開播50年來創造不少經典戲劇、綜藝節目、重大新聞等，至今仍流傳在各媒體平台上，中時電子報自今10月28日起晚點九點，推一系列報導「黃金九點檔～中視50」，即針對中視重要經典節目再現外，並加入更多時代議題的結合下， 賦予更新生命，讓讀者回味這些跨時代巨作的演進歷程。

(中時電子報)