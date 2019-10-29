高雄一名女大生半年來泌尿道頻繁感染，她最後某次就診時告訴醫師，尤其是她只要性愛後就會頻尿，醫師一聽後請她帶男友來一起回診，才找到讓她發病的源頭。原因出在因為女大生的男友包皮過長，容易藏污納垢，她才會反覆泌尿道感染。最後，這名男友為了女友，躺上手術檯割除過長包皮，一次終結女友泌尿道發炎的惡夢。

收治該名病例的泌尿專科醫師李嘉文表示，這名女大生近半年來每隔2、3週就會到診所報到，看診都是頻尿、小便有灼熱感。對她經尿液檢驗後，確實為泌尿道感染，女大生也都按時服藥，不過卻又每次都會在治癒後又來因為相同的病徵求診。

李嘉文說，女大生表示自己沒有憋尿的習慣，一天也沒有喝太少水，但只要跟男友性愛後，就會出現頻尿、小便灼熱等感染發炎症狀，如果她置之不理，她就會不舒服一個禮拜，非常困擾。李嘉文因此請女大生帶她男友一起回診，果然男友褲子一脫後，經檢查發現他的包皮過長，再加上清潔不乾淨，翻開包皮有一堆白垢，才會因此讓他女友泌尿道感染。

這名男友表示，自己曾有過包皮炎後，他知道自己有包皮過長的問題，但他怕對「小弟弟」挨刀，因此就假裝沒這回事不管了。但李嘉文向他解釋，可以做一次性包皮槍切割吻合手術，须局部麻醉，大概5分鐘的過程就能切除過長包皮。最後，男大生終於下定決心為了女友動刀。

李嘉文表示，包皮過長、藏污納垢，自己與性伴侶都會增加感染機會，尤其是包皮很長，會導致過長的包皮前端縮得很小，這樣洗也洗不乾淨。割除過長包皮後，要暫停性行為一個月，這段時間等待組織長好且恢復原本強度。

(中時電子報)