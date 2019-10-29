不給糖，就搗蛋！萬聖節即將於本周四10/31到來，除了扮鬼、扮醜、扮新奇外，還有更文青、藝術的方式秒變萬聖節潮人，稱霸社群。位於忠孝東路六段的【Things in the BOX】將攜手台灣10位創意家，以近期最火的好萊塢電影小丑為靈感，帶來「心中的小醜」萬聖節主題策展。紅色「鏡區」象徵代表每個人心中不可告人的禁區，讓你沉浸在節慶氛圍中盡情玩樂打卡！

隨著萬聖節的腳步來臨，到了盡情裝扮恣意玩樂搞鬼的時刻，還在煩惱今年要去哪瘋萬聖？今年超火熱門電影《小丑》絕對是每位年輕潮人指定想挑戰扮演角色，每個月都會定期舉辦專屬活動的【Things in the Box】，找來台灣10位各領域最有創意設計師，以電影《小丑》為靈感聯手策畫設計「心中的小醜」聯合展覽。

「心中的小醜」-展覽入口設計。（圖取自Things in the Box 臉書專頁）

在小丑代表色紅、綠、紫光影變化下，模糊虛實的界線，揭開在忙碌而緊迫現代社會之下我們的面具，彷彿回到電影場景中小丑心中的瘋狂世界，絕對是裝扮好的你喜歡尋新鮮的最狂打卡點！活動期間陳設布置出各種由台灣設計師們精心安排的橋段及展覽，不用花錢找餐廳找場景怎麼拍怎麼玩，你都是社群上最瘋的主角！

將小丑身上鮮豔代表色彩紅、綠、紫化為迷幻燈影閃爍著，每個轉角都有精心設計！專業策展團隊【Things in the Box】找來台灣10位各界創意家聯手展出，像是：生活品牌《糸日LUPA handmade》創辦人，同時也是知名藝術家Crystal LUPA、知名插畫家Dinner Illustration、輕奢華珠寶設計ARTISMI、文字T恤Yourfavseason、各大精品指定影像團隊的ordynaripeople、藝術家Helen Ting等等，策畫展出互動式光影作品，讓你彷彿進入小丑心中的迷幻瘋狂場景，準備揭開你心中的小醜！

策展團隊【Things in the Box】邀請台北東區最文青的朵常花藝，擅長將花草賦予詩意般生命力，此次將看似浪漫的枯枝、乾燥花材瞬間變為詭譎而莊嚴的墓園場景！巧妙紅色「鏡區」象徵代表每個人心中不可告人的禁區，讓你沉浸在節慶氛圍中盡情玩樂打卡。匯集各方台灣設計、創意新銳，以萬聖節為名將各自「心中的小醜」，藉由各自擅長媒介與敘事風格，變化出精彩絕倫的限時展演。

【心中的小醜】

時間：11/1(五) 2：00 PM~10：00PM、11/2(六) 2：00 PM~6：00PM

地點： 台北市忠孝東路六段108號

(中時電子報)