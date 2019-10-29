未被破壞的原始美景及高海拔的壯闊景觀！西藏是許多人心中的「香格里拉」與旅遊聖地。文化部主辦的「西藏文化藝術節」11月將登場，連續第5年舉辦的「西藏文化藝術節」，逐漸發展出具台灣在地特色的西藏文化嘉年華。今年「西藏文化藝術節」特別規劃「藏傳佛教在台灣學術研討會」、「梵音神鼓音樂會」、「看見西藏—立體實境縮影特展」等精彩活動，讓大家感受西藏文化的多元魅力！其中梵音神鼓音樂會將於11月4日上午10時起開放網路免費索票

廣受歡迎的西藏文化藝術節重頭戲—梵音神鼓音樂會，將於11月26日、27日於國立國父紀念館大會堂盛大演出。今年再次邀請尼泊爾的天籟美聲瓊英卓瑪來台展演純淨柔美的民謠與梵音唱誦，並結合國內外知名表演團體「優人神鼓」共同演出，藉由兩者不同的演繹形式，融匯天籟梵音與禪境鼓樂，帶給大家一場滿足身、心、靈的精神饗宴。

女尼瓊英卓瑪於1971年於尼泊爾出生，現為國際知名的梵音詠唱者。瓊英卓瑪從13歲起在喜馬拉雅山麓的納吉尼寺修行長達12年，師從祖古烏金仁波切學習禪修、唱誦、儀軌等佛教修持內容，通曉藏語、英語、尼泊爾語及印度語等多國語言，其歌聲平靜悠揚，以純淨的風格呈現佛法的祥和光輝，後成為尼寺的首席唱誦，曾受邀至歐美與亞洲各國巡迴唱誦，受到全球眾多聽眾喜愛。「優人神鼓」是國內外知名藝術表演團體，常受邀至各國演出，向世界展現台灣優質創意與文化面貌。

梵音神鼓音樂會將於11月4日上午10時起開放網路免費索票，另結合文化部蒙藏文化館11月份辦理「喀爾瑪克電影展」電影導讀會現場免費贈送參加者票券，數量有限，索完為止，歡迎民眾把握機會踴躍參加。文化部誠摯邀請民眾一起參與西藏文化藝術節各項精彩活動。

網路索票

一、索票時間：108年11月4日(星期一)上午10時起，每人請選擇11月26日或11月27日其中一場次、限索2張(不得重複索取)，索完為止。

二、索票方式:索票請上西藏文化藝術節活動官網，網址https://tibetanfestival.moc.gov.tw。

三、洽詢專線：02-2563-3933。

現場索票

一、活動時間：

（一）108年11月2日(星期六)下午2：00-3：00

「喀爾瑪克格西阿旺旺傑」電影導讀會

（二）108年11月16日(星期六)下午2：00-3：30

「B.B.哥羅多維可夫將軍」電影導讀會

二、活動地點：文化部蒙藏文化館(臺北市大安區青田街8巷3號)。

三、索票方式：

（一）每一場導讀會活動各提供票券50組(每組2張)，不得重複領取，索完為止。

（二）11月2日預計送出11月26日音樂會門票；11月16日預計送出11月27日音樂會門票，請視需要選擇場次參加。

（三）請參加電影導讀會且欲索票者，活動當天在蒙藏文化館一樓索票處依報到順序領取號碼牌（當天下午1：00開始發放號碼牌），於導讀會結束後憑號碼牌領票。

(中時電子報)