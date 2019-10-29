星宇航空首架A321neo新機28日上午由董事長張國煒親自駕駛回台，張國煒步出機艙時受到英雄式歡迎，而他臉上藏不住興奮的笑容。當天有許多迷直奔現場攝影留念，就是要一睹K董，更有人在臉書曝光當星宇B-58201新機進入台北飛航情報區的首段對話音檔，其中塔台對班機呼喊一句「Welcome Home」讓不少航迷全都感動哭了。
張國煒親駕新機於昨天上午11時20分降落在桃園國際機場，一早就吸引不少航迷前往現場搶拍班機抵台的珍貴一瞬間。隨後更有網友分享新機進入台北飛航情報區的首段對話音檔。
於錄音檔中聽到雙方對答，除了以英文對話確認飛安之外，最特別的是，夾雜著濃濃的關心。首先駕艙先說：「Taipei Tower Good Morning『你好』」，塔台也暖心回應對方「Welcome Home」。
這段對話被分享到臉書社團「星宇航空討論區」，也有網友熱心幫忙將錄音逐字聽打出來與大家分享，感動許多航迷的心，紛紛留言感嘆說，「雞皮疙瘩都起來了！真的回到家了！」、「Welcome Home...好溫暖的一句話」、「眼淚不自覺流下來，一句話有洋蔥」。
網友聽打逐字稿如下：
PM（監控駕駛員）：Taipei Tower Good Morning 你好
Bravo 58201 Tracking ILS Runway 23R (range 10 miles/mike)
ATC（飛航管制員）：(Marry) Good Morning Bravo 58201 Taipei Tower Runway 23R wind 350 degree 8 knot QNH 1014 number 2 clear to land number 1 traffic touching down and Welcome Home
PM（監控駕駛員）：B58201 skywalker 321 roger thank you very much Ah... we are number 2 clear for ILS runway 23R QNH 1014 Thank You
(中時電子報)
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