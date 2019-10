張國煒親駕星宇航1號機 全台首架A321neo抵台 (影/中天新聞)

張國煒步出機艙時就受到英雄式的歡迎,他在新機前受訪時表示,若一切順利,星宇航空將在2020年的1月23日開航,目前規畫的航線已經有澳門、越南峴港及馬來西亞檳城等地,客群目標鎖定所有客層,不會像坊間傳言說「有錢人才可以搭,沒錢人不能搭乘」的說法,計劃出國的大家都有機會。(資料照 陳麒全攝)

星宇航空首架A321neo新機28日上午由董事長張國煒親自駕駛回台,張國煒步出機艙時受到英雄式歡迎,而他臉上藏不住興奮的笑容。當天有許多迷直奔現場攝影留念,就是要一睹K董,更有人在臉書曝光當星宇B-58201新機進入台北飛航情報區的首段對話音檔,其中塔台對班機呼喊一句「Welcome Home」讓不少航迷全都感動哭了。

張國煒親駕新機於昨天上午11時20分降落在桃園國際機場,一早就吸引不少航迷前往現場搶拍班機抵台的珍貴一瞬間。隨後更有網友分享新機進入台北飛航情報區的首段對話音檔。

於錄音檔中聽到雙方對答,除了以英文對話確認飛安之外,最特別的是,夾雜著濃濃的關心。首先駕艙先說:「Taipei Tower Good Morning『你好』」,塔台也暖心回應對方「Welcome Home」。

這段對話被分享到臉書社團「星宇航空討論區」,也有網友熱心幫忙將錄音逐字聽打出來與大家分享,感動許多航迷的心,紛紛留言感嘆說,「雞皮疙瘩都起來了!真的回到家了!」、「Welcome Home...好溫暖的一句話」、「眼淚不自覺流下來,一句話有洋蔥」。

Starlux 第一台起家機回來了(影/馬庫林)

網友聽打逐字稿如下:

PM(監控駕駛員):Taipei Tower Good Morning 你好

Bravo 58201 Tracking ILS Runway 23R (range 10 miles/mike)

ATC(飛航管制員):(Marry) Good Morning Bravo 58201 Taipei Tower Runway 23R wind 350 degree 8 knot QNH 1014 number 2 clear to land number 1 traffic touching down and Welcome Home

PM(監控駕駛員):B58201 skywalker 321 roger thank you very much Ah... we are number 2 clear for ILS runway 23R QNH 1014 Thank You

B58201 STARLUX首架A321neo回台 歡迎回家(影/YouTube/陳宇震,若遭移除請見諒)

(中時電子報)