洋基開除了效力8年的投手教練羅斯柴德(Larry Rothschild)！洋基季後賽的失敗與投手有關，但在缺兵缺將的情況下，羅斯柴德也只能做到這樣。可能從高層角度來看，洋基投手群的自責分率排在美聯第6，比前兩季有所下滑，這已足夠成為解雇羅斯柴德的理由。

羅斯柴德一向頗受信任，在前總教練吉拉迪(Joe Girardi)時期，每當媒體有進一步的投手疑問，吉總就會說：「這個要問拉瑞(羅斯柴德)才知道。」後來的新教頭波恩(Aaron Boone)也是一樣，「我先去問拉瑞。」球迷未必認得羅斯柴德，但常常可在投手丘會議看到他。

洋基今年球季結束於左投查普曼(Aroldis Chapman)的那顆滑球，美聯冠軍戰G6被太空人艾爾圖維(Jose Altuve)敲了再見轟。大家怪罪查普曼和捕手為何要連投兩顆滑球，其實查普曼季初球速下降，滑球愈配愈多，這些羅斯柴德應該都看在眼裡。解雇消息傳出的同日，吉拉迪在費城人開心就職，看看他會不會把羅斯柴德找回去。

(中時電子報)