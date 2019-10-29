國民黨2020總統參選人韓國瑜去年曾在政壇掀起「韓流」，至今仍擁有許多鋼鐵韓粉。曾擔任國民黨組織操盤手的前台北市民政局長何鴻榮指出，韓展現了國民黨遷台以來最強的魅力與動員能量。他也認為，韓國瑜可怕的地方在於學經歷不如馬英九、朱立倫，三位高雄市副市長學歷經驗能力都很豐富，但韓動員、號召力最強，三位副市長照樣為韓所用。

韓國瑜去年掀起「韓流」旋風，從一碗滷肉飯、一瓶礦泉水、北漂到貨賣得出去，人進得來，高雄發大財，韓式語言深植人心。隨著韓國瑜將代表國民黨參選2020，從造勢場仍可看出其人氣未減，更讓許多農漁民喊話要把票投給他！據中評社報導，何鴻榮認為，韓魅力已超過馬英九，能量超過國民黨。

何鴻榮分析馬、韓群眾魅力的差別，他說馬從台北發起，國民黨菁英層出來的；反觀韓沒有顯赫的家世，更非黨內菁英層，韓是他觀察黨內選舉戰將裡最另類的。

何鴻榮提及，韓國瑜可怕之處在於學經歷不如馬英九、朱立倫，謀略與行政資歷遠遜於國民黨主席吳敦義，韓的三位高雄市副市長李四川、葉匡時、陳雄文學歷經驗能力皆豐富，但韓動員、號召力最強，三位副市長照樣為韓所用。不過他也提及，韓雖魅力超過馬英九，能量超過國民黨，但缺少擴張力，韓國瑜還是需要國民黨幫忙。

(中時電子報)