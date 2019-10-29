謝忻和瑪莉亞頻拍胡瓜馬屁。(圖／翻攝自IG)

謝忻和阿翔爆出不倫戀，恩師胡瓜仍力挺。(圖／本報系資料照)

謝忻因和阿翔爆出不倫戀，重挫演藝事業，沉寂4個月才復出，和徐乃麟搭檔主持新節目，卻遭質疑切割恩師胡瓜，不過謝忻常PO出和胡瓜私下對話，證實兩人關係依舊很好，繼日前她向瓜哥要名牌手錶當生日禮後，近日又升級送裝潢，師徒「練肖話」對話，笑翻不少人。

謝忻在IG分享「師徒群組」的對話，群組裡包含她、暱稱「爪爪」的胡瓜、葉欣眉(瑪莉亞)及助理華安，本來胡瓜想叫瑪莉亞「不要裝忙」，卻打成「不要裝潢」，她順勢回應：「謝謝瓜哥，有需要裝潢的那天我會告訴你，想不到謝忻收到手錶，我是直接送裝潢，太感人了。」謝忻也馬上巴結「我們永遠追隨大哥」。

這讓胡瓜也大方承諾「有買房，一定送」，謝忻接著問「換房也送對不對」，胡瓜噹回去「我準備換徒弟」，謝忻、瑪莉亞急忙喊話，會追隨胡瓜到天涯海角，甚至願意跟著他換國籍、拋家棄祖，謝忻更諂媚「祖籍算什麼我連祖墳都換」，讓胡瓜傻眼快招架不住：「天啊！妳們是人，還是厲鬼啊」。

而謝忻PO出這段對話時，也形容：「師徒情深之練肖話小劇場。謝謝瓜哥總是包容我們的調皮搗蛋！」網友看了也笑翻，鼓勵她以後能天天開心笑著。

(中時電子報)