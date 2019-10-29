國民黨總統提名人韓國瑜日前到彰化的傾聽之旅，不過盛況似乎未如預期，遭外界質疑韓流是否又退燒？不過，有媒體在彰化現場觀察卻發現，許多到場挺韓的支持者眼神都充滿「開心與期待」，或許這就是韓一直強調的民心之所在，從來只有「得民心者得天下」，但沒有「得民調者得天下」！

距離2020大選剩下70天！韓國瑜28日的傾聽之旅深入彰化多處鄉鎮，不僅和農漁民座談，暢談如何解決產銷失衡問題外，更拜訪多處宮廟，深入地方中心民間信仰，傾聽基層民意。

晚間韓先是到溪州參加彰化縣立委參選人謝依鳳合體造勢晚會，並在稍晚趕場到員林和彰化縣第四選區立委候選人蕭景田舉辦的「台灣願景.彰化福田」地造勢活動，只是現場備有5000張椅子，但韓國瑜到場後，卻發現椅子仍未坐滿一半，盛況似乎不如預期。

然而，比起外界關注人潮的多寡，港媒《中評網》深入實地採訪，注意到造勢現場挺韓支持者的眼神都充滿「開心與期待」! 這就是韓國瑜一直強調的真正民心，雖不能代表韓國瑜已經收攏這些鄉親的心，但是大批民眾的熱切的眼神是騙不了人的！且民心比民調更難量化，都說「得民心者得天下」，但可曾聽過「得民調者得天下」？民調與造勢現場的感受差距，都不得不讓外界感受到強烈的質疑，因為民調和民心所展現的內容確實詭譎！

(中時電子報)