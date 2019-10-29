黃姓大學生騎乘的機車被撞得嚴重變形，車體幾乎扭曲，可見衝撞力道強大。(民眾提供／林欣儀台中傳真)

一名黃姓中興大學三年級學生，凌晨2點多在同學家聚會後騎車返回學校宿舍，行經大里區永隆路與東明路口時，遭一輛高速白色賓士轎車迎面撞飛十餘公尺後慘死街頭，賓士駕駛肇事被路人叫下車竟拔腿就跑，警方事後傳喚車主到案，車主推稱是友人偷開走車子，自己並不知情，但警方對此說法存疑，正釐清案情當中。

據了解，永隆路與東明路口為閃黃燈號誌，黃姓學生行經時遭一輛完全沒剎車的白色賓士轎車撞上，由於撞擊力道猛烈，機車被撞得支離破碎，零件散落長達四、五十公尺，黃姓學生則被撞飛後倒地不起。

肇事駕駛當時曾短暫下車查看，但一見到撞到人後竟轉頭拔腿就跑，一旁目擊者見狀還立刻上前叫住駕駛，未料對方不予理會仍逃逸。

黃姓學生經路人報警消防局送醫急救後仍因傷重不治，警方事後抵達現場，立刻根據車號傳喚車主，但車主供稱他因外出喝醉了被友人載回家，車子則是由另一名友人代為開回家中，但事後又被友人偷偷開走，目前警方對於車主的說法保留，將調閱車主住家附近監視影帶以及現場影帶進行比對，釐清肇事駕駛身分。

(中時電子報)