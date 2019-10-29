蕭亞軒二○一八年因支氣管炎惡化，健康亮紅燈，預定推出的新專輯一延再延，期間雖不時傳出她復出的消息，卻始終只聞樓梯響。本刊掌握消息，蕭亞軒密謀於十一月十六日在北京舉行的「二○一九芭莎明星慈善夜」再出發，與王一博、肖戰、章子怡、李榮浩和楊丞琳夫婦等中港台新秀前輩同台；一九九九年十一月十五日，蕭亞軒發行首張專輯，這次她選在出道滿二十年的時間點回歸，別具意義。

剛滿不惑之年的蕭亞軒，近期已進入備戰狀態，她的友人也透露，蕭亞軒的身心狀態已完全調整好。十月下旬，微博就有消息指出，蕭亞軒找來美國的影歌雙棲天王Justin Timberlake（賈斯汀）合作新歌，但被經紀公司「軒亞國際娛樂」否認。剛好黃皓的英文名字也叫「Justin」，加上蕭亞軒早就透露樂當男友的推手，已簽下他的經紀約，所以傳出她將與Justin合作的消息，並非全然不對，只是此「賈」非彼「賈」。

至於蕭亞軒即將曝光的新歌〈當你和心跳一起出現〉，找來多次合作的製作人陳偉擔綱重任，這首歌除了是她對男友的深情告白，背後其實還藏著滿滿的洋蔥。蕭亞軒曾說過，二○○九年因病過世的母親，生前最喜歡的就是由陳偉作曲、製作的〈我愛你那麼多〉，這次她找來從出道就一路合作的黃金搭檔，相信會激盪出不一樣的火花，對她和粉絲來說都有高度期待。

新歌〈當你和心跳一起出現〉，是蕭亞軒與老搭檔陳偉一同打造的復出之作。（圖／翻攝自蕭亞軒IG）

蕭亞軒在八月二十四日、四十歲生日當天，於微博發文「愛就是需要我們在一起」，首度公開認愛二十四歲的男友黃皓。身高一百八十五公分、體重七十五公斤的黃皓，外型帥氣，還有「小胡歌」之稱，和蕭亞軒同樣有國外留學的背景。與「軒亞國際娛樂」簽約後，黃皓已正式進軍演藝圈，參與騰訊《超新星全運會》第二季節目的錄製。（未完）（娛樂組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)