肇事的白色賓士車遺留在現場，肇事駕駛則徒步逃逸。(民眾提供／林欣儀台中傳真)

又傳死亡車禍！就讀中興大學財金系的黃姓學生，29日凌晨騎機車返回宿舍途中，行經台中市大里區永隆路、東明路口，遭高速行駛的白色賓士車衝撞身亡，肇事駕駛發現闖禍竟徒步逃逸，警方事後傳喚車主說明，但他供稱車不是他開的，目前正釐清究竟誰駕車。

這起車禍發生在29日凌晨近3時許，警方調查查，20歲黃姓大學生晚間到同學家聚會，結束後騎機車欲返回宿舍，經過永隆路時，遭疾駛而過的白色賓士車撞上，黃男被撞得飛起後掉落地面，機車嚴重毀損且現場物品散落。

誇張的是，肇事駕駛發現自己闖下大禍，下車見到黃男躺在地上、動也不動，竟轉身拔腿就跑。路人連忙協助將黃男送醫，但他到院時已無生命跡象，經急救仍宣告不治，同學及家屬接獲通知趕到醫院，氣氛哀戚。

警方獲報後依車籍資料查詢並通知趙姓車主（21歲）說明，趙男供稱，28日晚間與朋友到大里區阿拉丁KTV唱歌，因為喝了酒，將車子放置在原處、自己則搭乘友人座車返家，之後有另名朋友到家裡坐坐，猜測車子應是被對方開走。警方目前仍在追查誰是肇事駕駛，並釐清相關案情。

(中時 )