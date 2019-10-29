國民黨總統參選人韓國瑜近來頻頻拋出政策，儘管不停被質疑可行性的問題，但已經引起媒體、網路的各界討論；名嘴黃世聰昨日就在政論節目上表示，韓國瑜已經進入了自己的節奏，想怎麼說就怎麼說，氣定神閒，「一定能登上總統大位！」

根據《榮泰創數據》提供的一週總統參選人聲量，韓國瑜在上周的媒體聲量高達397,686，居全台之冠！第二名的總統蔡英文都只有193,218，足足輸了韓國瑜一倍以上！黃世聰就表示，韓國瑜現在連被質疑都顯得中氣十足，在青年論壇上被學生問到政策白皮書都是複製貼上，卻可以大方曬政績，表示他在高雄水溝清了3000多公里，相當厲害，氣定神閒的表現令人佩服。

主持人劉寶傑驚呼，這種被當面打臉的場面竟然可以如此鎮定，要知道若現在坐在台上的是陳水扁，肯定會氣到不行，跟來賓破口大罵，但韓國瑜不一樣，臉不紅、氣不喘，真是讓人嘆為觀止。黃世聰也表示，當韓國瑜一臉誠懇直視發問者的雙眼，說出「你可以討厭我、可以不喜歡我，但是麻煩你看看我的政見」的時候，連他都差點被說服了！

(中時電子報)