洋基終結者查普曼(Aroldis Chapman)前日領取他的美聯後援投手獎座(李維拉獎)，雖然季後賽最後一戰砸鍋，但他例行賽2.21自責分率、37次救援還是非常厲害的。現在外界好奇的是他何時會宣布跳脫合約，甚至離開洋基？

查普曼的薪資還剩兩年各1500萬美元(總共3000萬美元)，合約內容允許他季外跳脫重簽，而且他拿下生涯首座李維拉獎，身價看漲。美媒《The Athletic》認為查普曼「百分之一百萬」會跳脫合約，那是在他還沒有搞砸美聯冠軍賽之前。

事實上查普曼對此事絕口不提，季後賽打完那一天，他就回答記者「讓我沉澱一下，現在不是講那些的時候。」等到領獎的時候他又表示：「能穿上跟李維拉(Mariano Rivera)相同的(洋基)球衣領到這個獎，具有很大的意義。」

查普曼握有不可交易條款，但這個條款到明年開季就會部分失效(允許被交易到西岸以外的球隊)，換言之他如果不跳脫就有可能被賣。因此外界認為他一定會重簽，他明年開季已滿32歲，必須再簽一紙退休前的大約。

洋基總管凱許曼(Brian Cashman)說：「現在講這個很不恰當，這要看查普曼的決定。」查普曼擔心的是洋基可能不會出這麼高價留他了，紐約球迷現在正恨著他呢，反正洋基陣中還有同齡的左投布瑞騰(Zack Britton)，布瑞騰本來也是美聯救援王，而且比查普曼還早拿到李維拉獎。

(中時電子報)