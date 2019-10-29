跨界風漫涎到餐飲業界，速食連鎖亦跟上這股「食潮」以跨界美味爭取食饕與吃貨青睞，全台最大比薩連鎖必勝客宣布，自11月12日起推出充滿法式奢華的「法式私廚牛排比薩」，以及驚喜趣味的「幸運輪盤龍捲風餅皮」，期 能帶動點食熱潮推升營收。

必勝客「法式私廚牛排比薩」貼心價，大比薩695元、小比薩455元，大比薩加價100元即可升級「幸運輪盤龍捲風餅皮」。

必勝客「法式私廚牛排比薩」標榜採高級餐廳的獨特製作工法，嚴選紐西蘭牛肉，海派大器的均勻鋪排，厚切工法將牛排的扎實口感完整保留，並使用法國紅酒熬煮而成的特製紅酒醬提味。比薩上並搭配馬鈴薯泥球呈現。

全新的必勝客「幸運輪盤龍捲風餅皮」，則標榜是為「吃比薩就是要牽絲啊！」的客人設計，各類比薩加點龍捲風餅皮，就能瞬間測試好運。親友聚會時點用必勝客「幸運輪盤龍捲風餅皮」，有六分之一的幸運中獎「機會」拿到「藏著」驚喜美味的特殊食材：嗆辣墨西哥辣椒。俏皮的設計，把享用比薩變成一起互動的桌遊。

(工商 )