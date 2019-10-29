備受全國中等學校矚目的「108年全國高級中等學校學生創意愛國歌曲競賽」，將在11月2日〈六〉下午在臺北市大佳河濱公園舉行，由最後入選決賽的莊敬高職等8所高中職校將展出創意與特色，爭奪冠軍獎盃，最受關注的是，各校亮妹也將成為決賽中最吸睛的亮點。

全國中等學校創意愛國歌曲，高中女亮妹齊聚引人矚目。(青年日報提供〉

去年勇奪第一名的莊敬高職，今年誓言再摘桂冠，參賽的同學把握賽前寶貴時間密集練習、培養默契，希望在評審及對手面前，呈現出最佳且獨特的一面，完成二連霸。

在其它競爭對手中，多所學校實力亦不容小覷，包括能仁家商、開明高職等校，也都利用賽前最後階段，持續進行調整，將各校特色與創意融入到表演橋段內，希望能順利將獎盃抱回學校。

中正預校將由二年級學生以壯盛的隊伍擔綱參賽。(青年日報提供)

除了校際間的競賽外，現場更將安排世新大學啦啦隊與陸軍戰技隊聯合演出「『武』動青春、魅力四射」，及心戰大隊「勇敢同行『藝』起show」熱舞表演，另外也安排「未爆組裝備穿戴體驗」、「潛水裝備體驗」等12個國軍部隊全民國防互動式攤位，多元呈現國軍官兵的熱情與活力。

(中時電子報)