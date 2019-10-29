備受全國中等學校矚目的「108年全國高級中等學校學生創意愛國歌曲競賽」，將在11月2日〈六〉下午在臺北市大佳河濱公園舉行，由最後入選決賽的莊敬高職等8所高中職校將展出創意與特色，爭奪冠軍獎盃，最受關注的是，各校亮妹也將成為決賽中最吸睛的亮點。
去年勇奪第一名的莊敬高職，今年誓言再摘桂冠，參賽的同學把握賽前寶貴時間密集練習、培養默契，希望在評審及對手面前，呈現出最佳且獨特的一面，完成二連霸。
在其它競爭對手中，多所學校實力亦不容小覷，包括能仁家商、開明高職等校，也都利用賽前最後階段，持續進行調整，將各校特色與創意融入到表演橋段內，希望能順利將獎盃抱回學校。
除了校際間的競賽外，現場更將安排世新大學啦啦隊與陸軍戰技隊聯合演出「『武』動青春、魅力四射」，及心戰大隊「勇敢同行『藝』起show」熱舞表演，另外也安排「未爆組裝備穿戴體驗」、「潛水裝備體驗」等12個國軍部隊全民國防互動式攤位，多元呈現國軍官兵的熱情與活力。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。