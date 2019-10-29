大陸網友近日瘋傳一組照片，一名穿著粉紅短裙洋裝的女子到銀行辦事，只要一彎身，渾圓屁股蛋就映入眼簾，還被疑沒穿內褲或只穿丁字，讓原PO打趣：想跟她推「零本金乾爹方案」。

女子只要一彎身屁股蛋就炸出。（圖／翻攝自微信朋友圈）

照片可見，這名女子身材火辣、有雙細長美腿，拍攝地點疑似女子在銀行辦事，不斷到處走動簽文件，但只要稍一彎身，兩顆渾圓屁股蛋就炸出見客，更讓人臉紅的是，女子妹子疑似只穿細線小丁，或者根本就沒穿，讓網友看的口水直流。

網友看到照片紛紛表示「什麼事這麼急？連內褲都來不及穿就來辦，哈哈」、「天啊！好想排她後面」、「我不行了！褲襠漲到不行」、「穿這樣跟銀行借款就對了」。

針對原PO想向短裙妹推「零本金乾爹方案」，網友回應：「大大還等什麼！這方案少女都會心動」、「拜託！這女孩感覺超豪放，這方案絕對OK」、「拜託！零本金乾爹方案根本是神方案，沒有人可以抗拒」。

(中時電子報)