早在小女童和媽媽到派出所尋找眼鏡前一小時，松安派出所所長張元瑞就在派出所前撿到眼鏡。！」（台中市警局第五分局提供／馮惠宜傳真）

台中一名國小女學童日前不小心把眼鏡遺落在北屯區松安派出所前人行道，媽媽接小妹妹下課回家，小女孩似乎怕被爸爸處罰，在媽媽鼓勵下進入派出所尋問，前遲疑要不要進派出所問問，一開口就發現自己的眼鏡在值班台旁，原來是派出所所長撿到，小女孩開心找回眼鏡，媽媽也拍著她的肩膀說：「眼鏡有找到，妳就不會被爸爸打屁股了！」，看來所長小小的動作拯救了小女生的屁股！

10月23日下午約1點多，松安派出所所長張元瑞在派出所前人行道撿到一副藍邊透明膠框眼鏡，由於從鏡片來看不像是老花眼鏡，應該是國小學童的遠視眼鏡，也特別交代同仁要注意是否有學童來派出所前尋找。

沒想到一小時後，小女童和媽媽就找到松安派出所，兩人在派出所前遲疑，小女生面帶憂愁的指著向一旁的人行道，似乎在向媽媽解釋著什麼事，正在值班台忙碌的警員陳靖軒隱約聽到媽媽跟小女生說：「妳進去問啊！」，小女生向前走了一步後，隨即回頭拉著媽媽的手一同進入了派出所。

小女生與媽媽進到了派出所後，喊了一聲「警察阿姨」，但小女生怯生生的欲言又止，此時媽媽向女警詢問：「不好意思，請問是不是有人撿到眼鏡送過來…」，話未說完，小女生舉手指著值班台旁一支藍邊透明膠框眼鏡說「在那裡！」，小女生跟媽媽的臉上霎時露出了微笑，原來稍早她們在派出所門口討論的，是眼鏡可能遺落在何處。

小女童開心找回眼鏡，媽媽也邊走邊拍著小女生的肩膀說：「眼鏡有找到，妳就不會被爸爸打屁股了！」幫小女童免於受罰，張元瑞呼籲，民眾如有發現或拾獲遺失物品，可交由警方代為招領，千萬不要私藏以免觸法；若有物品遺失，也可以尋求警方協尋，警方均將會本著同理心予以關懷、積極協助。

(中時 )