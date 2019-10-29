成果展開放民眾體驗FRC機器人操作。（南科管理局提供／劉秀芬台南傳真）

全球最知名且難度最高的機器人競賽活動之一美國FRC（FIRST Robotics Competition），參賽資格限14~19歲的學生，明年將新增台灣區域賽，國學子躍躍欲試，然高達6000美元報名費也讓他們怯步，在南科AI_ROBOT自造基地協助下，關心機器人教育的企業與善心人士慨捐125萬元，助學子安心參賽。

FRC機器人競賽主要是鼓勵孩子們用科學的方式去調查研究，以及自己動手設計機器人。但對參賽隊伍來說，每年6000美元報名費的籌措，向來是團隊最大的困難，競賽團隊的自主籌資、工程筆記、簡報／公關能力／企劃行銷等能力，也是被列入FRC評審的重要評分項目之一。

南科AI_ROBOT自造基地於26日至27日舉辦成果展，同步舉辦FRC競賽聯誼與募款媒合會，中正高工、高雄中學、瑞祥高中、南科實中、台南女中、善化高中、北門高中、竹崎高中，還有中科實中，甚至遠從台北的麗山高中也特地南下參展。

兩天的活動共有29家關心機器人教育的企業與個人共襄盛舉，除了事前的募款媒合，活動現場募資到9萬多元，總金額達125萬元，以行動表示支持FRC參賽團隊。

南科實中學子表示，藉由這一次的展覽，可以學習到很多課外的東西，像是如何團隊營運，以及跟人溝通。中正高工同學說，雖然不懂的地方還一大堆，但總是得在失敗中成長，「歡迎贊助我們這群初生之犢，我們也將參加2020 FRC台灣區域賽，準備再次挑戰底特律總決賽舞台。」

南科AI_ROBOT自造基地長期投入FRC培訓工作，提供各種帶狀實作課程、軟硬體教學，還有密集訓練營隊和FRC模擬賽等，全力支持高中職同學們奪冠，期望未來這些同學們都能成為AI機器人教學種子，並將經驗傳承下去，讓更多台灣學子有機會在國際舞台上實現夢想。

(中時 )