許多人喜歡在早晨運動，除了讓睡意消失外，更能達到減重瘦身的目的。但其實吃早餐的時機才是關鍵！英國研究指出，運動後再吃早餐所達到的燃脂效果是先吃早餐後運動的2倍。先吃早餐後再運動反而效果有限。

根據英國巴斯大學所做的一項研究，他們針對30名肥胖的男性拆分成實驗組與對照組，其中實驗組再分成訓練前以及訓練後吃早餐，對照組則是不做任何改變。在經過6周的研究後發現，運動後再吃早餐其燃燒的脂肪量是在運動前就吃早餐的2倍。

人類在空腹及禁食一段時間後，體內的胰島素分泌降低，訓練時可以更有效將脂肪轉化為燃料。（圖／shutterstock）

吃早餐先後的差異為何這麼大？巴斯大學研究人員透露，主要是因為人類在空腹及禁食一段時間後，體內的胰島素分泌降低，訓練時可以更有效將脂肪轉化為燃料。儘管6周觀察下來，實驗組彼此體重沒有太大變化，但是他們體內胰島素反應功能有效提升，身體對血糖的控制更加穩定，更能降低罹患糖尿病和心臟病的風險。

在相同的訓練量下，早餐前先運動人員的肌肉蛋白質能增加更多，因此認為運動後吃早餐，肌肉對胰島素的反應能夠更為敏感。然而，吃完早餐後再進行運動這一組人員中，所得到的減肥效果沒有比對照組好。

透過此研究發現，對胰島素的控制能大大影響運動效果和健康表現，而研究人員未來也將對象延伸至女性，為此項研究找出更充分證據解釋。

(中時電子報)