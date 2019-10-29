北台灣有機會下雨。本報資料照

北台灣的民眾早上起床，應該明顯感受到天氣轉變。中央氣象局今（29）日表示，東北風增強影響，北部、東半部有降雨，白天高溫跟昨天相比差4度，但南台灣比較沒有太大變化。另外，位於南海上的熱帶低氣壓，凌晨增強，最快今天有機會發展為輕颱的趨勢，但不會影響台灣。

氣象預報員李孟軒表示，今天降雨部分，會落在北部、東半部，至於東北部降雨則會比較持續一點，基隆北海岸有局部較大雨勢；至於氣溫部分，低溫沒有太大變化，各地大致在20-23度，不過高溫有下降，主要在北部跟宜蘭，跟昨天相比會降4度左右，約在24-26度，至於其他地方沒有太大變化。

另根據中央氣象局凌晨2時觀測，熱帶低氣壓中心位置在北緯 11.5 度，東經 116.0 度，以每小時11公里速度，向西北西進行，有機會發展成颱風的趨勢。預報員李孟軒表示，今天清晨2時位於南海上、菲律賓西邊的熱帶低壓增強，最快大概在今天有機會發展為今年第22號颱風「麥德姆」，方向偏西移動，往越南，對台灣沒有直接影響。

(中時 )