大陸國土勘測規劃院自然資源部近日發布《2019年第三季度全國主要城市地價監測報告》（報告，下同）顯示，截至2019年第三季度，住宅地價與去年同期相比，增速已經連續6季放緩。

報告指出，在第二季短暫衝高之後，第三季全國主要的城市住宅地價月增率漲幅收窄。在第三季，全國主要監測城市住宅地價比上月增長1.24％，較上一季度下降0.46個百分點。

同策研究院總監張宏偉表示，調控政策跟資金趨緊是最主要的因素，今年六、七月以來，房企融資環境不斷緊收，同時，市場銷售回款速度放慢，使企業資金面緊張，所以房企拿地趨於謹慎，地價增幅放緩。

交通銀行金融研究中心資深研究員夏丹則指出，在政策持續加碼的效力下，地價漲幅放緩可能成定局。

夏丹表示，土地供給、改革出讓方式及監管力道加強，土地溢價率也持續走低。

根據報告顯示，在大陸全境共94個住宅地價月增率上漲，比上一季少了8個城市，另有7城是較上個月下跌，比上一季增加6個城市；此外，長三角、朱三角及渤海灣三大區域第三季度住宅地價漲幅都有趨緩的現象，一線、二線、三線城市住宅地價環比增速較上季度分別下跌0.25個百分點、0.71個百分點和0.25個百分點。

至於，為何第二季住宅地價會衝高，張宏偉說明，受到今年初政策調整的預期心理，以及房企資金面寬鬆等影響，讓房屋地價出現短暫「小陽春」。

(旺報 )