國民黨總統參選人韓國瑜提出「交換學生」政策，被抹黑成「遊學」一年。前立委蔡正元也幫腔，韓國瑜講要編預算給32萬大學生或研究生出國當交換學生，這個政策百分百對!有些人有夠白痴，說32萬人每年要花多少錢，財政會破產。他們以為國外有那麼多名額，可以給台灣學生申請嗎？每年能弄到名牌大學一千個名額，就已經轟動世界了，蚊子館預算就夠用了!

韓國瑜25日晚間參加總統和立委雲林青年後援會成立大會，強調當選後，會提供錢和機會幫助青年就業、創業，以及補助在學的大學生及碩士生都得到國外當交換生1年，同時全面推動中英雙語教育，與國際接軌，讓青年看得到未來。

蔡正元在FB表示，韓國瑜講要編預算，給32萬大學生或研究生，出國當交換學生，這個政策百分百對！有些人有夠白痴，說32萬人每年要花多少錢，財政會破產。有這種反對韓國瑜想法和算法的人，實在有夠白痴!

蔡正元說，他們以為32萬人，在一年全部出去當交換學生，台灣所有大學全部唱空城嗎？他們以為國外像樣的大學，收台灣學生當交換學生，隨隨便便申請就有，把交換學生當旅行團嗎？

他再問，他們以為國外有那麼多名額，可以給台灣學生申請嗎？說難聽一點，依台灣目前各大學的素質，每年能弄到名牌大學一千個名額，就已經轟動世界了!韓國瑜當總統，隨便找一下蚊子館的預算，就夠用了。

蔡正元說，韓國瑜也不必去談，什麼這不是承諾，就大大方方告訴學生，你只要有本事申請到，有學分的名牌大學當交換學生，韓國瑜就是你們的家長，拚老命也要籌錢給你!如果你只想去混二、三流大學，那就不要浪費家長的錢，乖乖蹲在鍵盤上當屁小孩吧！

(中時電子報)