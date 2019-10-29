2020總統大選倒數70幾天，國民黨總統參選人韓國瑜選情依舊處於落後態勢，為破解「黑韓產業鏈」的攻勢，韓國瑜女兒韓冰也啟動「白韓產業鏈」，要奪回空軍制空權優勢，藉此扭轉劣勢！

據《鏡周刊》報導，隨著總統大選白熱化，韓國瑜選情始終呈現低迷態勢，主流網路社群已成為韓黑的天下，讓韓粉成為弱勢族群。為突破黑韓產業鏈，韓冰也開始強化網路作戰，啟動白韓產業鏈計劃，全力培養挺韓支持者經營的YouTube，藉挺韓網紅直播，穩住韓粉士氣，並期望能複製去年高雄市長一役的空戰優勢。

該報導提到，近日挺韓的YouTuber迅速崛起，吸引大量韓粉進站。依照訂閱數排名，前10名「寒國人」、「Bit King比特王出任務」、「陳清茂」、「高雄林小姐」、「鈞鈞」、「高雄歷史哥」、「強強滾大哥」、「江湖」、「桃園孫先生」、「KS瘋活人生」。其中，辣妹「鈞鈞」更因擁有34E豐滿好身材，受到韓粉的瘋狂追捧而「斗內」滿滿！

一位長期觀察韓陣營網路戰的人士向《鏡周刊》表示，韓粉轉傳訊息能力非常強，因此韓陣營有計畫透過上游製作影音，再提供給中游的挺韓部落客傳播，之後藉由韓粉的轉傳下游擴散，將大量有利韓國瑜的新聞轉發LINE群組及臉書社團發酵，串起所謂的「白韓產業鍊」，以對抗韓黑的不實抹黑！

(中時電子報)