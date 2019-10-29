天涼好個秋，來關渡賞花吧！台北市關渡秘境花海邁入第2年，今年花海依舊在承德路7段401巷551號八仙抽水站附近綻放，但面積是去年的2.38倍，總計4.06公頃，約96.6個籃球場大，預計11月中旬盛開，有大波斯菊、黃波斯菊、大百日草及向日葵，歡迎大小朋友來賞花！

台北市工務局表示，今年11月中旬來關渡八仙抽水站附近賞花，今年的關渡秘境有兩處花田，比去年多一處，佇足於繽紛的花田中，遊客可以看到秀麗的觀音山、壯闊的大屯山系、七星山系等，另有成片的稻田與花海一起在風中搖曳，美不勝收！

目前僅少許花兒盛開。（圖取自台北旅遊網）

冬季的關渡平原，群鳥依舊來此相聚，望著鷺科及雁鴨科的鳥類忙著覓食，一定讓您覺得溫暖且療癒，如果您想在花田間了解這群留鳥或冬候過境鳥兒的芳名或特性，歡迎報名工務局特別安排的生態微旅行！

花開有時 花落亦有時。（圖取自台北旅遊網）

台北市政府今年特地將關渡花海和社子島濕地、士林官邸公園及大安森林公園這3座環教場域結合，辦理3場生態微旅行，民眾自108年10月25日起可上活動官網報名，額滿為止。

每梯次活動內容包括到關渡秘境賞花、參訪一處環境教育場域及手作DIY，活動免費，且有導覽老師提供專業講解，保證讓您瞭解關渡、愛上關渡，歡迎民眾踴躍報名參加。

美麗花兒期待與你相遇。（圖取自台北旅遊網）

對於沒空參加生態微旅行的人，呼朋引伴於11月中旬來賞花吧！這裏一定讓您怎麼拍，都是IG美照。想知道最佳花況的朋友，請到工務局facebook「工務話台北」查詢，花況每週更新喔！

花海位於關渡平原，農路不寬，且無停車場，台北市政府呼籲賞花民眾，不要自行開車，請到捷運唭哩岸站轉乘小巴士大南客運21號公車，於八仙抽水站下車，或到捷運唭哩岸站租借YouBike，沿著基隆河岸自行車道騎到八仙抽水站。

關渡秘境花海範圍。（圖取自台北旅遊網）

(中時電子報)