塚本麻里子和同期的島崎遙香、渡邊麻友登雜誌封面。(圖／翻攝自日網)

日本人氣女團「AKB48」，5年前跟廣告商搞噱頭，宣布破例招募1名超過30歲的女子成員，當時吸引超過5千人報名，甚至還有82歲的老奶奶來參加，最後由37歲家庭主婦塚本麻里子脫穎而出，她以「大人AKB」身分活動4個月後正式畢業，時隔多年她近況曝光，竟和音樂人石坂翔太大搞婚外情，讓外界震驚不已。

塚本麻里子當時雖然沒有演藝經驗，僅是擁有2個女兒的專職家庭主婦，不過因為氣質脫俗、皮膚白皙，身材也保養得宜，最終入選「大人AKB」成員，雖然活動時間僅4個月，但她也參加握手會、演唱會等公演，最後還替週刊拍攝「最後的泳裝照」，為短暫的演藝生涯留下美好紀念。

不過，現年43歲的塚本麻里子，被《週刊文春》拍到，和33歲音樂人石坂翔太搞不倫戀，兩人光天化日下，在街頭十字緊扣約會，知情人更爆料，他們是在酒吧認識，而塚本麻里子一星期至少會有1、2次，趁女兒熟睡後，半夜外出會情郎，喝酒後到酒店開房間。

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(中時電子報)