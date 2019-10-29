苗栗縣三灣鄉大河村伯公崀11號民宅旁邊竹林，一部停放竹林前的大貨車，29日上午9時不知何故突然起火燃燒，由於東北風強，火勢迅速延燒旁邊竹林，消防局獲報派出三灣、南庄、頭份等3個分隊人車趕往搶救，消防人員抵達現場先布署水線隔離民宅免於被火勢波及，目前仍在全力滅火中。

(中時 )