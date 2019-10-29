苗栗三灣大貨車起火 警消急滅 09:322019/10/29 中時 謝明俊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 苗栗三灣鄉發生大貨車起火，苗栗縣消防局3大隊出動人車趕往搶救。〔謝明俊攝〕 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣三灣鄉大河村伯公崀11號民宅旁邊竹林，一部停放竹林前的大貨車，29日上午9時不知何故突然起火燃燒，由於東北風強，火勢迅速延燒旁邊竹林，消防局獲報派出三灣、南庄、頭份等3個分隊人車趕往搶救，消防人員抵達現場先布署水線隔離民宅免於被火勢波及，目前仍在全力滅火中。 (中時 ) #大河村 #大貨車 #竹林 #苗栗 #三灣鄉 也許您會感興趣 推薦閱讀 西濱快速道大貨車追撞曳引車 車頭全毀司機卡在駕駛座 11:512019/10/25 社會 陳超明：苗栗財政困難原因在這 15:592019/10/25 政治 苗栗大閘蟹評鑑 夫妻檔奪大獎 04:102019/10/26 地方新聞 鳥瞰中台灣苗栗接棒 空拍徜徉銅鑼之美 15:252019/10/26 旅遊 苗栗監理站偏鄉考照服務 11月6日前進大湖農工 13:222019/10/27 生活 「2019苗栗親子客語SHOW大小細子共下尞」影片徵選頒獎 16:352019/10/27 生活 苗栗偏鄉巡迴醫療站處處有愛心溫暖 19:272019/10/27 生活 苗栗親子客語SHOW 卓蘭國小奪金 04:102019/10/28 地方新聞 卓蘭和名景點花露農場 新增蘭花館由苗栗縣副縣長揭牌 17:192019/10/28 旅遊 客家藝文競賽中區初賽 苗栗奪冠再拼母語平衡發展 19:262019/10/28 生活 社會熱門新聞 男倒掛煙囪15小時 求救一夜無人理…慘凍死 - 社會 北富銀員工疑似輕生 10樓掉到1樓命危送醫 - 社會 轉貼蘇貞昌摔筆影片竟遭警方移送 幸好法官這樣判 - 社會 辣妹銀行頻露屁股蛋 網暴動：想推「零本金乾爹方案」 - 社會 院子傳來巨響 驚呆是墜落的「衛星」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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