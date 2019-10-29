一名男子倒掛在290英尺的煙囪頂端15個小時，他淒厲的求救聲響徹英國坎布里亞郡(cumbria)，警方抵達現場後耗費了一番功夫才將人救下。不幸的是，這位男子已經死亡。據目擊者表示，當時室外氣溫僅-2C，男子可能是遭活活凍死。

據《BBC》報導，今(29)日格林威治時間2點20分左右，警方接獲通報，在位於位於英格蘭卡萊爾的歷史地標—Dixons Chimney有一名年約50歲的男子困在煙囪頂端。因為男子所在地區不好救援，此項救援工作被稱為「極為困難(highly complex)」由於無法使用直升機，團隊先使用了無人機評估現場後，最後使用了高空工作檯將人救下，不幸的是在高空工作檯到達之前，這名男子已死亡。目前警方正在調查該男子是如何以及為何爬上該煙囪頂端。

另外，據《太陽報》報導，24歲的史考特(Scott Mattinson)和未婚夫25歲的Nadene表示，他們很早就聽到聲音，但並沒有多想。因為他們認為應當是某個喝醉的人在發酒瘋，直到凌晨3點多他們聽更多嘈雜的聲音，他們探頭發現有許多警察。兩人表示，當時的氣溫已經降至-2C。為了詳細調查該起事件，Dixons Chimney附近的道路目前皆暫時關閉。

(中時電子報)