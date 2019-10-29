國民黨總統參選人韓國瑜日前在青年論壇上提到，「你可以討厭我、不喜歡我，但請你好好的看我的政見」；對此，資深媒體人黃暐瀚在臉書上表示，聽到韓國瑜講出這番話是相當讓人欣慰的，他認為現在討厭韓國瑜的人都應該好好地檢視選舉裡最重要的東西，「政見」，才會真正理解韓國瑜這個人。

黃暐瀚表示，年輕人討厭韓國瑜，是目前民調低落的主要原因；但問題是，年輕人為何討厭韓？而當韓國瑜肯真正面對年輕人時，聽大家當面問他說：「你為什麼落跑」？「市政是不是敷衍」？「有沒有要簽兩岸和平協議」？這時候年輕人可能也要捫心自問，到底為什麼討厭韓？

黃暐瀚認為，就像你以為你喜歡一個人，你說他總是對你笑？幾年之後，回頭再看，那個總是對你笑的人，未必對你好；當年那個看了就倒彈的他，或許沒有那麼糟；而政治與兩岸是一件事，不管韓國瑜還是大陸，時下的年輕人也許心中都存在著一些誤解；這些誤解，不是誤解、就是無法解的結；但黃暐瀚表示，至少要先瞭解、才能懂，而不懂，怎麼贏？

(中時電子報)