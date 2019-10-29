NBA新賽季雖然開打只有1周的時間，但已有不少令人驚豔的組合，最強悍的雙人搭檔不是湖人詹姆斯／安東尼戴維斯，也不是火箭哈登／韋斯布魯克，而是獨行俠的東契奇／波爾金吉斯。

獨行俠開季3場比賽拿下2勝，東契奇場均29.3分、10.3籃板、7.3助攻，投籃命中率50%；波爾金吉斯場均26.3分、5.7籃板、2.7阻攻，投籃命中率46%，兩人合力每場比賽替球隊攻下55分、16籃板、7助攻、2阻攻，這是多麼兇悍的組合啊！

湖人同樣是打了3場比賽，2勝1敗，首戰對上快艇，詹姆斯和AD合計砍進43分、19籃板、1313助攻、3阻攻，湖人輸球。

次役主場迎戰爵士，兩人合力53分、14籃板、12助攻；面對黃蜂詹皇和AD聯手攻下49分、20籃板、15助攻，威力同樣是非常驚人，但似乎還是略嫌不如東契奇／波爾金吉斯。

火箭的哈登／韋斯布魯克組合，首戰打公鹿，兩人合計砍進43分、23籃板、21助攻；第二場比賽打鵜鶘，兩人聯手得到55分、14籃板、18助攻，兩人的攻擊相當凶悍，但投籃命中率都欠佳，尤其是哈登在第二戰三分球出手18次只命中2球，幸好韋斯布魯克大三元，否則會很難看。

(中時電子報)