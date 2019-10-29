衛福部日前公布，台北市的貧窮線為2萬4300元，而明年行政院訂定的基本工資是2萬3800元。面對外界質疑明年基本工資比台北市貧窮線還低，行政院長蘇貞昌回應稱民進黨執政以來，打破馬政府的22K，股市還是29年來新高，請大家再多給蔡政府時間。對此，韓國瑜競辦副執行長孫大千轟「這是標準的何不食肉糜」。

外界質疑明年基本工資比台北市貧窮線還低，蘇貞昌日前表示，民進黨執政以來，股市不但上萬點，且是上1萬1千點。他說蔡總統一再將基本工資提高，時薪也從馬政府時代的120元提高到158元，也為人民減稅、增加福利，蔡政府拿出最大魄力在改善人民生活，未來會做更好。

對此，孫大千在臉書直言，這是標準的「何不食肉糜」。他也質疑，蘇貞昌為什麼不敢回答四個問題呢？首先，股市是29年來新高，萬點紅利是否有全民共享呢？二、蔡英文幾年前說好的「基本工資三萬元」呢？三、基本工資每年微幅調整本來就是政府的例行工作，現在比馬英九當年的22K高，又有什麼好驕傲的？四、基本工資比台北市的貧窮線還要低，這不是執政黨的恥辱嗎？

(中時電子報)