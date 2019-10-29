大陸電信設備製造商中興通訊昨（28）晚公告，今年三季淨利潤為26.6億元人民幣（下同），較去年成長逾370％，每股收益0.98元。但扣除非經常性損益後的淨利潤僅0.98億元，較去年同期下降18.6％。

中興通訊預計，今年將轉虧為盈，上市公司普通股東淨利潤將落在43至53億元，比去年同期多了162％至176％。

中興通訊同時發布的2019年年度業績預告也指出，由於去年同期出現虧損，因此今年業績比起去年同期成長幅度更大；另外，業績成長也與今年第三季公司確認要與深圳灣超級總部基地和深圳市万科發展有限公司簽訂的補充協議有關。

對於先前美方控訴中興通訊侵犯專利權一案，公告稱，2019年2月美國聯邦巡迴上訴維持了加州聯邦地區法院的未侵權判決；4月26日，美國聯邦巡迴上訴法院駁回了該公司要求美國聯邦巡迴上訴法院全體法官進行全院再審的請求；9月6日，該公司將本案上訴至美國最高法院，不過，目前美國最高法院尚未受理該上訴。

該公告也表示，以目前的案件發展狀況，不會對公司財務及經營造成重大不利影響。

(旺報 )