年度最大的電商購物節雙11即將到來，松果購物(6740-TW)今29號起展開「1111剁手狂節」，今年目標全站超過25萬件商品皆有感下殺，起跑日火力全開祭出開站至今全站新低優惠，並透過數據剖析全站熱銷類別接續推出品類特殺日，10/29起至31日率先開跑時尚休閒日全品項85折起，後續將陸續展開超市百貨日、科技家電日、質感居家日等類別限時最低優惠回饋，強化買氣力道推升雙11爆發高點，目標雙11當日交易額表現較去年同期成長100%。

iPhone 11、AirPods、Rimowa賠售瘋搶億元回饋折抵無上限松果購物「1111剁手狂節」將用行動端優勢搭配AI助攻點燃全年最強買氣，不僅持續全站免運費更以大數據挑選符合季節、消費需求及話題趨勢的爆品進行特殺大促，天天精選品項瘋賠到底，億元回饋折抵無上限，10/29開跑首推MR.BOX 威爾系列28吋PC耐撞TSA海關鎖拉鏈行李箱，特殺1,111元；【THOMSON湯姆盛】自動研磨咖啡機(TM-SAL01DA)直殺5折，只要2,596元；更將於即日起每日中午12:00推出限量賠售秒殺品，品項包含AirPods二代耳機(無線)搶購價5,393元、小米石頭掃地機器人11,880元等好康，11/11當日更加碼多時段整點開搶00:00、10:00、12:00、15:00、18:00、21:00賠售好康，最夯iPhone 11直殺11,111元、AirPods二代耳機 4,500元、Rimowa Topas 20吋則將挑戰市場超低價。

億元購物金、百萬好禮任你戳 氣炸鍋、iPhone 11免費帶回家松果購物今年也不斷嘗試在大檔活動中加入遊戲活動機制帶動消費者回訪跟黏著度，持續增加消費者與平台的互動性，今年雙11也再加入「全民奪寶樂」百戳百中人人有獎的遊戲機制，預計「1111剁手狂節」將發出破億松果購物購物金、還有機會將【戀家小舖】法蘭絨床包4件組、【麗克特】櫻桃小丸子調理鍋、小紫除?吸塵器、【Arlink】免油氣炸鍋、iPhone 11等大獎帶回家。

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