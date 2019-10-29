10天內2空難 凸顯中共空軍問題 10:402019/10/29 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 在10月1日的中共建政70周年大閱兵中，20架解放軍直升機在北京天安門上空組成「70」的字樣。（新華社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中共建政70周年大閱兵 解放軍直升機組成70圖案 正值解放軍空軍密集加強軍演之際，短短10天內，就先後發生直升機墜毀，還有另一起殲-10墜機意外，奪去3名飛行員的生命，其中一名飛行員甚至曾參與10月1日中共建政70周年大閱兵。 據《南華早報》（South China Morning Post）28日報導，目前調查顯示，引擎瑕疵與缺乏訓練很可能是兩起事故的肇因。一些解放軍消息人士說，在中央軍委主席習近平「全面加強練兵備戰，加快提升打贏能力」的指示下，解放軍加強軍演，暴露出技術與訓練不足等問題，難以避免更多事故發生。 (中時電子報) #殲-10 #直升機 #墜毀 #軍演 #中國 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》南早：陸空軍技術跟不上雄心 貴州軍機墜毀12死 09:102018/02/02 軍事 曾被陸拒買 波蘭米格-29墜機炸成火球 駕駛死亡 15:042018/07/06 軍事 美F-18墜毀加州死谷國家公園 7傷 07:192019/08/01 軍事 二戰級美B-17轟炸機墜毀 7死9傷 07:252019/10/03 軍事 美F-16德國墜毀 駕駛驚險逃生 08:562019/10/09 軍事 軍事熱門新聞 10天內2空難 凸顯中共空軍問題 - 空軍 用了牛刀！美軍突襲IS首腦大動員 - 軍事 解放軍在世界軍人運動會作弊 取消比賽資格 - 軍事 非炸爛不可！美為這毀了IS首腦巢穴 - 軍事 影》南早：陸空軍技術跟不上雄心 貴州軍機墜毀12死 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。