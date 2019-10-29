中共建政70周年大閱兵 解放軍直升機組成70圖案

正值解放軍空軍密集加強軍演之際，短短10天內，就先後發生直升機墜毀，還有另一起殲-10墜機意外，奪去3名飛行員的生命，其中一名飛行員甚至曾參與10月1日中共建政70周年大閱兵。

據《南華早報》（South China Morning Post）28日報導，目前調查顯示，引擎瑕疵與缺乏訓練很可能是兩起事故的肇因。一些解放軍消息人士說，在中央軍委主席習近平「全面加強練兵備戰，加快提升打贏能力」的指示下，解放軍加強軍演，暴露出技術與訓練不足等問題，難以避免更多事故發生。

(中時電子報)