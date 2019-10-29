北市府顧問蔡壁如29日接受媒體人周玉蔻專訪，兩人盡釋前嫌，在電台節目開始前，雙方有說有笑，蔡甚至搭著周的肩膀走進播音室，不過，周一開始就直接問蔡是地下市長嗎？蔡也在廣告時間笑笑的問周：「妳應該常被告吧。」

周玉蔻不滿台北市長柯文哲，在政論節目上頻頻提出批評，蔡壁如曾經傳訊息給周，問「罵柯文哲讓妳覺得很快樂嗎？」還對周說「在電視上那表情很可怕，妳是美女，皺紋突然冒出來，很可怕，小心保養。」周玉蔻不滿回嗆蔡，「神經病，你口不擇言，怕了嗎？小心坐牢」，兩人炮火相當猛烈。

蔡壁如今接受周玉蔻專訪，兩人互動引發外界關注，兩人見面似乎盡釋前嫌，有說有笑，蔡甚至主動搭上周的肩膀走進播音室，蔡還贈送周一本柯文哲新書。

蔡壁如說，她昨和柯文哲報告要上周玉蔻的節目，柯還關心說「她會不會罵你啊」，怕兩人會激起什麼火花，周玉蔻大笑回說：「他太小看女人了」。

節目開始，周玉蔻劈頭問蔡壁如「妳是地下市長嗎？」蔡壁如解釋地下市長由來說，一名無黨籍議員為了承德路違建，對她說「如果妳幫忙就是觀世音菩薩，不幫就是地下市長」，稱號就是這樣來的，但她哪能功高震主，市長聲量那麼大，「我每天都被他氣得要死。」

不過，廣告時間兩人聊天時，蔡壁如還笑著問周玉蔻：「妳常被告吧」，雙方仍是交峰不斷。

蔡壁如還提到她比較喜歡「血滴子」的稱號，這是在台大醫院就有的，因為「血滴子」要快狠準，執行力使命必達，要是喜愛權力，那就去當副市長、局長就好了。

節目結束後，蔡壁如說，周玉蔻對她還不錯，「我們真的本來只是一個LINE事件，我們也沒有不好啊。」

(中時 )