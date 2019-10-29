小熊取名litu，是布農族語的琵琶。(翻攝照片／楊漢聲台東傳真)

上個月底在台東縣南橫利稻村內有隻誤闖雞舍的小熊，經利稻村民誘捕後交由臺東林區管理處照養，經過1個月以來的細心照顧，現在已經重達23公斤，27日在利稻部落會議上經族人討論後一致同意取名為Litu(發音：利篤)；利稻村古金福村長解釋這個名子的由來，原來利稻村的土地上早年滿山遍野都是野生枇杷，枇杷的布農族語就是Litu，所以村落的名子就叫做

Litu，漢字翻譯叫做利稻。也將小熊取名叫Litu，就是代表族人已將這隻小熊視為部落的一份子，希望牠能在以部落為名的冠名下，受到大家殷切的關心及祝福，能日漸健康茁壯，也期盼牠返回山林時能重新成為「好野熊」，繼續在不受外界干擾的環境中自在生活。

台東林管處為了感謝部落村民，也在會中特別由台東林管處長劉瓊蓮公開表揚並頒發感謝狀及致贈禮品給在第一時間通報並協助安置的4位村民，並由海端鄉胡金至鄉長、利稻村古村長、邱強永部落主席及族人們共同見證下分享部落夥伴的榮耀；

另外，現場也安排林管處人員介紹人熊遭遇時的處理方式，並提供了生動有趣的人熊遭遇的處置措施圖卡給部落族人及當地國小做為教材，歡迎有需要的民眾可至林務局臉書-森活情報站（ https：／／reurl.cc／317beR ）或臺東林區管理處臉書（ https：／／reurl.cc／qDrKrD ）瀏覽。

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