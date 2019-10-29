陸股開盤漲跌不一 深成指微漲0.11％ 10:142019/10/29 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陸股29日開盤漲跌不一，滬指開盤報2,979點，跌1點或0.03％；深成指開盤報9,812點，漲10點或0.11％；創業板開盤報1,702點，跌2點或0.13％。 類股方面，區塊鏈概念股依舊領漲，近40檔個股漲停。數位貨幣、金融科技等板塊聯動上漲；養雞、有色金屬等板塊領跌。 海通證券認為，短期來看，指數重新站上3,000點的概率較大且可能繼續挑戰3,048點附近的壓力位，後續能否突破仍要觀察量能是否會配合一起行動。 (工商 ) #開盤 #板塊 #11 #陸股 #漲跌 也許您會感興趣 推薦閱讀 《通信網路》雙11神腦火力全開，會員數拚300萬 13:242019/10/25 財經 下周選股指南 台新投顧點名七類股 20:102019/10/25 財經 PChome啟動雙11集團作戰 10:292019/10/26 財經 《證交所》證交所辦法說，11月已27家公司 08:012019/10/28 財經 《國際產業》直搗三星大本營，新iPhone在南韓上市首日賣出13萬支 11:592019/10/28 財經 LINE 購物雙11購物節灑優惠 狂發20萬LINE POINTS 15:212019/10/28 科技 《光電股》玉晶光現增，每股價格355元 16:482019/10/28 財經 《產業》蝦皮購物減塑，結盟小7開賣環保寄件袋 17:052019/10/28 財經 外資連11買超932億 11檔連11～20日買超逾萬張 18:142019/10/28 財經 松果購物25萬商品下殺 雙11目標100％成長 10:012019/10/29 生活 兩岸熱門新聞 台積電斷供美軍將停擺 美力推重建半導體產能 - 兩岸 中俄結盟 美前議長：美極可能輸掉台海戰爭 - 兩岸 東風-17快狠準 技術領跑世界 - 焦點新聞 - 旺報 力撐年餘 華為庫存美關鍵晶片即將耗盡 - 兩岸 示威頻繁香港警力緊張 千名退休員警獲回聘增援 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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