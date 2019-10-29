陸股29日開盤漲跌不一，滬指開盤報2,979點，跌1點或0.03％；深成指開盤報9,812點，漲10點或0.11％；創業板開盤報1,702點，跌2點或0.13％。

類股方面，區塊鏈概念股依舊領漲，近40檔個股漲停。數位貨幣、金融科技等板塊聯動上漲；養雞、有色金屬等板塊領跌。

海通證券認為，短期來看，指數重新站上3,000點的概率較大且可能繼續挑戰3,048點附近的壓力位，後續能否突破仍要觀察量能是否會配合一起行動。

(工商 )