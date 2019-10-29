「小魚vs.小櫻」哪隻更好笑！？ 10:292019/10/29 中時 吳雅媚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 動物園裡有一隻超好笑的動物，我帶你去看！ 猴子！ 圖/李奇提供 前面還有一隻更好笑的...我要看！我要看！！ 圖/李奇提供 馬來貘！ 圖/李奇提供 「李奇」天馬行空藝術創作者 漫畫及各類型著作出版七十餘本 音樂創作、製作、出版發行共160多張專輯 個人原創詞曲音樂代表作:《台灣有你真好》 (中時 ) #音樂 #出版 #發行 #製作 #著作 也許您會感興趣 推薦閱讀 打造新光音樂廳 吳東進買千萬名琴 04:102019/10/25 金融．稅務 新光音樂廳開幕 史坦威鋼琴秀科技 04:102019/10/25 藝文副刊 光寶科股東臨時會 通過分割營業讓與固態儲存事業部 16:092019/10/25 財經 憨兒服務喜歡你咖啡市府店換裝開幕 洽公民眾更舒適 19:222019/10/25 生活 「小魚&小櫻」這樣也能抝 11:212019/10/26 生活 兩岸情景音樂會《第一家園》福州舉辦 19:382019/10/26 兩岸 《金融股》富邦證主辦昇陽半可轉債，明起受理競拍 12:502019/10/28 財經 三芝淺水灣辦音樂盛典？北觀處：尚待規畫 17:262019/10/28 生活 第33屆澳門國際音樂節「器勢」登場 莫札特《魔笛》拉開序幕 18:442019/10/28 生活 第33屆澳門國際音樂節「器勢」登場 莫札特《魔笛》拉開序幕 19:152019/10/28 時尚 生活熱門新聞 好市多雞肉發臭要退貨 網友仔細一看狂譙 - 生活 氣象局：麥德姆颱風最快今生成 路徑曝光 - 生活 好市多羊肉爐秒殺 結帳才發現悲劇 - 生活 張國煒親駕星宇新機抵台 塔台說這一句讓網全哭了 - 生活 麥當勞輸了！速食界的雞塊霸主是「它」 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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