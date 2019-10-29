動物園裡有一隻超好笑的動物，我帶你去看！

猴子！

圖/李奇提供

前面還有一隻更好笑的...我要看！我要看！！

圖/李奇提供

馬來貘！

圖/李奇提供

「李奇」天馬行空藝術創作者

漫畫及各類型著作出版七十餘本

音樂創作、製作、出版發行共160多張專輯

個人原創詞曲音樂代表作:《台灣有你真好》

(中時 )