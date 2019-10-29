極端組織伊斯蘭國（Islamic State）首領巴格達迪（Abu Bakr al－Baghdadi）在美軍突襲圍剿下，被逼在死巷內自爆身亡。美國總統川普28日在推特上公布了據信將巴格達迪逼死的軍犬照片，公開讚揚他在任務中擔任要角，建下大功。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在推特上表示：「在名字未解密下，我們公開了這支神奇的軍犬照。牠在捉拿並擊斃了巴格達迪任務中立下了大功！」

川普27日上午9點宣布關於伊斯蘭國首腦巴格達迪死訊的「重大消息」，其中提到巴格達迪被美國軍犬追著到死巷，被逼到無處可逃之下，被迫引爆身上炸彈背心，並稱他「一路哭嚎、死得像隻喪家犬、像個懦夫」。據信川普公布的軍犬即是將巴格達迪逼向死巷的功臣。

一名美國國防官員表示，這支軍犬隸屬於一同參與突襲任務的美軍三角洲部隊，雖然牠在任務中受了輕傷，目前已在復原中並很快回到工作崗位。

雖然公布照片，但關於這支建下大功的軍犬名字與犬種等其他資訊，軍方保密到家。參謀首長聯席會議（JCS）主席麥利（Mark Milley）表示，「我們現在不會公布牠的名字。這支軍方工作犬目前仍在戰區；牠如同在其他各類任務一樣，在這次行動中也立下巨大戰功」。

據《美國之音》報導，根據川普公布的照片，據信是比利時馬林諾斯犬。在巴基斯坦擊斃蓋達組織首腦賓拉登突襲行動中，美軍也使用了同樣犬種。

(中時電子報)