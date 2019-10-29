律師謝震武日前在節目中批評高雄市長韓國瑜，不久就傳出謝妻李月娥離開台中市政府，轉任台南市美術館副館長，謝震武因此遭批是「綠師」，罵韓根本為妻鋪路。對此，網紅律師林智群表示，轉職都是好幾個月前就開始運作，哪可能先生開罵、太太就有新工作；林更反譏酸民：「如果你是廢物，即使你是鐵桿X，人家走過去也不會看你一眼的，充其量也就是發一個便當給你」。

知名主持人、律師謝震武，24日在政論節目中爆氣痛批韓國瑜10分鐘，指韓國瑜故宮、升旗台等政策不切實際，根本不經思考、想到什麼就說什麼，更批張善政用「數位說」護航根本就是在打韓國瑜臉，整整10分鐘獨秀，現場沒人敢插話，也成為隔日熱門話題。

3天後，立刻傳出謝震武的妻子李月娥，辭去台中市政府顧問一職，轉任台南市美術館副館長，謝震武也因此被罵「綠師」，開罵是為太太鋪路。

律師林智群在臉書發文表示：「台灣不理性的人真的太多了！」，他說謝律師平時主持節目都是客觀中立，如果用他罵韓總，就說他是綠師，只能說「你太淺了」，況且他出身基隆眷村，是知識藍，不是綠師。

林智群指出，職場轉換通常是好幾個月前就在進行的，不可能先生上禮拜罵了，這禮拜台中市政府就開除太太；然後台南市政府就因為先生罵了韓總就馬上延攬她。

最後林智群更說，有些人老是覺得誰誰誰當什麼官就是酬庸，因此忿忿不平，「我說如果你是廢物，即使你是鐵桿X，人家走過去也不會看你一眼的，充其量也就是發一個便當給你，『一個便當』，對，這就是你的市場價值！」。

(中時電子報)